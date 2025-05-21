Шынасыл опроверг связь с группировкой "Хуторские" на суде по делу Шерзата Полата
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На судебном заседании в Талдыкоргане продолжается допрос подсудимого Абзала Шынасыла по делу об убийстве Шерзата Полата. В ходе слушаний он подтвердил, что не причастен к каким-либо организованным группировкам, опровергнув прозвище "Хуторские", которое, по его словам, используют в его адрес и адрес других фигурантов дела, передаёт BAQ.KZ.
"Уважаемый суд, никакого отношения к каким-либо группировкам мы не имеем. В СМИ нас выставляют бандитами. "Хутор" — это старое название села, которое сейчас называется Турар Рыскулов. Мы обычные парни из аула. Не знаю, почему нас называют “Хуторскими”", — заявил Шынасыл.
В ходе допроса, прокурор Дана Сарсенбай задала ему прямой вопрос о признании вины:
"Почему в своих показаниях ранее, вы взяли ответственность за ножевое ранение Шерзата Полата, если фактически вонзили нож в Гайыпбаева? Почему не признали только то, что действительно сделали?"
Шынасыл ответил, что решение было принято в состоянии растерянности:
"Я принял решение в спешке. Мне казалось, что я виноват, потому что я принёс с собой нож и я должен взять ответственность за это, но, ножом я нанёс ранения только Гайыпбаеву".
Он также утверждает, что во время драки не видел Шерзата и не осознавал, что тот получил ранение:
"Шерзата в ходе драки я не замечал. Всё происходило очень быстро, и я вмешался уже в разгаре конфликта".
Подсудимый добавил, что, по его наблюдениям, Гайыпбаев выстрелил из ружья трижды, после чего один из участников схватки выхватил у него оружие, и Гайыпбаев стал убегать.
Прокуратура задала дополнительные вопросы относительно согласованных версий между фигурантами:
"Почему вы с Бельгожаевым решили, что именно вы должны договориться, о том, кто из вас нанёс ножевые ранения?"
Шынасыл подтвердил, что договорённость была в связи с тем, что именно у них при себе имелось холодное оружение. Сама драка, по его словам, происходила в двух локациях — под прожектором и возле магазина "Камажай".
Слушания продолжаются. Суд заслушивает показания всех участников и анализирует видеозаписи и свидетельства по делу.
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