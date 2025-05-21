На судебном заседании в Талдыкоргане продолжается допрос подсудимого Абзала Шынасыла по делу об убийстве Шерзата Полата. В ходе слушаний он подтвердил, что не причастен к каким-либо организованным группировкам, опровергнув прозвище "Хуторские", которое, по его словам, используют в его адрес и адрес других фигурантов дела, передаёт BAQ.KZ.

"Уважаемый суд, никакого отношения к каким-либо группировкам мы не имеем. В СМИ нас выставляют бандитами. "Хутор" — это старое название села, которое сейчас называется Турар Рыскулов. Мы обычные парни из аула. Не знаю, почему нас называют “Хуторскими”", — заявил Шынасыл.

В ходе допроса, прокурор Дана Сарсенбай задала ему прямой вопрос о признании вины:

"Почему в своих показаниях ранее, вы взяли ответственность за ножевое ранение Шерзата Полата, если фактически вонзили нож в Гайыпбаева? Почему не признали только то, что действительно сделали?"

Шынасыл ответил, что решение было принято в состоянии растерянности:

"Я принял решение в спешке. Мне казалось, что я виноват, потому что я принёс с собой нож и я должен взять ответственность за это, но, ножом я нанёс ранения только Гайыпбаеву".

Он также утверждает, что во время драки не видел Шерзата и не осознавал, что тот получил ранение:

"Шерзата в ходе драки я не замечал. Всё происходило очень быстро, и я вмешался уже в разгаре конфликта".

Подсудимый добавил, что, по его наблюдениям, Гайыпбаев выстрелил из ружья трижды, после чего один из участников схватки выхватил у него оружие, и Гайыпбаев стал убегать.

Прокуратура задала дополнительные вопросы относительно согласованных версий между фигурантами:

"Почему вы с Бельгожаевым решили, что именно вы должны договориться, о том, кто из вас нанёс ножевые ранения?"

Шынасыл подтвердил, что договорённость была в связи с тем, что именно у них при себе имелось холодное оружение. Сама драка, по его словам, происходила в двух локациях — под прожектором и возле магазина "Камажай".

Слушания продолжаются. Суд заслушивает показания всех участников и анализирует видеозаписи и свидетельства по делу.