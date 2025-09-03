Самые известные сиамские близнецы в мире, американки Эбби и Бриттани Хензель родили ребёнка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Появившиеся слухи подтвердили свежие фотографии, сделанные 27 августа в Миннесоте: сёстры с автолюлькой подъехали к школе в Нью-Брайтоне, где уже более десяти лет преподают математику. Снимки опубликовало издание The U.S. Sun.

На фотографиях Эбби и Бриттани выглядят уставшими, как многие женщины после родов, но при этом сохраняют бодрое настроение. Очевидцы утверждают, что они с радостью общались с коллегами. Официальных комментариев от сестёр пока не поступало. Известно, что Эбби в 2021 году вышла замуж за ветерана армии США Джошуа Боуллинга.

В подростковом возрасте близняшки признавались в документальном фильме, что мечтают о ребёнке — и теперь, похоже, это желание исполнилось. Подробности о новорождённом пока не раскрываются.