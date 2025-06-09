С 1 июля 2025 года в Казахстане минимальная розничная цена на табачную продукцию вырастет до 920 тенге за пачку, следует из приказа главы Министерства финансов, опубликованного на портале "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.

Это повышение вступит в силу с 1 июля и продлится до конца 2025 года. С 1 января 2026 года цена снова увеличится - до 970 тенге за пачку. Напомним, что с начала текущего года минимальная стоимость сигарет составляет 870 тенге.

В Комитете государственных доходов объяснили такое решение необходимостью реализации сбалансированной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий. Главная цель - снижение распространения курения и уменьшение вреда для здоровья населения.

"Предлагаемые изменения позволят обеспечить постоянное сокращение употребления табака в Казахстане, а также усилить контроль над рынком табачной продукции и уменьшить долю теневого оборота", - говорится в заявлении ведомства.

Публичные обсуждения проекта продлятся до 19 июня, после чего будут приняты окончательные решения.