С 12 по 14 июля Казахстан окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут с собой ливни, шквальный ветер и град - об этом предупреждают синоптики из "Казгидромета", передает BAQ.KZ. Особенно непогода ударит по северным и восточным регионам, где погода резко испортится уже к пятнице.

Тем временем юг и юго-запад страны останутся в плену жары и солнца. В этих регионах обещают по-настоящему знойную погоду: от +40 до +43 градусов в тени. Даже в горах юго-востока жара немного сбавит обороты, но температура всё равно будет достигать +35...+38 градусов.

На западе республики жара удержится до середины периода, а затем ожидается ухудшение погодных условий. Дневная температура здесь также будет экстремально высокой - до +42, местами возможны +44 градуса.

А вот на севере и востоке страны станет прохладнее - днём всего +15...+23 градуса, на востоке - до +30. Осадки в виде сильных дождей и града, сопровождающиеся порывами ветра, могут осложнить обстановку на дорогах и повлиять на работу транспорта.

Метеорологи напоминают: в периоды экстремальной жары следует избегать пребывания на солнце, пить больше воды и следить за состоянием здоровья, особенно у детей и пожилых людей. В свою очередь, северным регионам стоит подготовиться к резкому ухудшению погоды и возможным последствиям ливней и шквалов.