Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 июля 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке страны ожидаются дожди, грозы, 22 и 24 июля на западе РК – сильные дожди, днем град, шквал, а на остальной территории – жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.

Очень сильная жара прогнозируется днем 22-23 июля на юге Актюбинской области 40 градусов, на западе, севере, в центре Алматинской области 42 градуса.

Сильная жара ожидается днем на западе страны 35-39 градусов, на юго-западе РК 38-42 градуса, 24 июля на юге Костанайской области 35 градусов, в центральных областях 35-38 градусов, на юге республики 40-42 градуса, на юго-востоке 35-39 градусов.