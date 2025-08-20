В Мангистауской области полицейские при поддержке прокуратуры и спецподразделения "Беркут" изъяли туши и рога сайги, занесённой в Красную книгу, передает BAQ.KZ.

По данным Polisia.kz, 13 августа около 00:30 в селе Турыш Бейнеуского района во дворе одного из домов был выявлен факт незаконного хранения останков животных. В ходе обыска обнаружено и изъято 9 туш сайги, 30 рогов, а также боеприпасы калибра 16 мм и иные вещественные доказательства.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Все изъятые предметы направлены на экспертизу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.