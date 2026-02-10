Снег, туман, метель и резкое похолодание накроют почти всю страну в ближайшие дни — ветер местами будет достигать 28 м/с, сообщает BAQ.kz.

"Казгидромет" предупредил казахстанцев о неблагоприятных погодных условиях почти на всей территории страны. В столице ночью и утром прогнозируются снег, гололёд и туман, днем возможна метель. Юго-западный ветер будет достигать 20–23 м/с.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях ожидаются снегопады, метель и гололёд, местами сильные осадки и ветер до 23–28 м/с. В Петропавловске, Кокшетау и Костанае ухудшится видимость из-за метели и тумана.

Карагандинская область и города Караганда и Жезказган столкнутся с заметным похолоданием — ночные температуры опустятся до -22–24 °C. Восточно-Казахстанская область и Абайский регион встретят осадки в виде дождя и снега, метель и гололёд. В Семее и Усть-Каменогорске прогнозируются сильные осадки и порывистый ветер.

Павлодарская область ожидает снег с дождём, метель, туман и гололёд, скорость ветра местами достигнет 28 м/с. На западе страны, в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, пройдут снег и метель, местами возможен туман и гололёд. В Мангистауской области и Актау дороги будут скользкими.

На юге, в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, прогнозируются сильный дождь и снег, низовая метель, туман и гололёд. В Шымкенте и Таразе возможны интенсивные осадки и порывистый ветер до 25 м/с. В Алматинской области и Жетысу, особенно в горных районах, ожидаются сильные осадки, туман и усиление ветра. В Алматы ночью и утром возможен туман.