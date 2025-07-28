Казахстан ожидает неустойчивая и местами опасная погода в последние дни июля. Как сообщила пресс-служба РГП "Казгидромет", с 29 по 31 июля 2025 года на территорию республики окажет влияние обширный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, передает BAQ.KZ.

Согласно прогнозу синоптиков, в северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, местами с грозами и градом. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра.

Особенно неспокойной погодой отметятся южные области, где, помимо ветра, прогнозируются пыльные бури. По всей стране ветер может усиливаться до опасных значений, что повышает риски для транспорта и населения.

Температурный фон в северной части Казахстана снизится до +18…+23 °C. На остальной территории температура существенно меняться не будет.