Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение сразу в ряде регионов Казахстана на 18 марта, передает BAQ.kz.

По прогнозам, в большинстве областей страны ожидается туман, местами — гололедица и усиление ветра.

В Астане ночью и утром ожидается туман, на дорогах возможна гололедица.

В Алматинской области в ночные и утренние часы на западе, юге и в горных районах прогнозируется туман. Ветер северо-западный, в горной и предгорной местности порывы могут достигать 18 м/с. В Алматы также ожидается туман, в горах Иле-Алатау — аналогичная ситуация с усилением ветра.

В Атырауской области на севере и востоке ночью и утром возможен туман, на юге и востоке — пыльная буря.

В области Абай туман прогнозируется на западе, севере и востоке. В Семее — в ночные и утренние часы.

В Восточно-Казахстанской области туман ожидается на севере, востоке и юге. В Усть-Каменогорске — ночью и утром.

В Костанайской и Актюбинской областях также прогнозируется туман, в Костанае и Актобе — временами.

В Мангистауской области туман ожидается ночью и утром на западе, юге и северо-востоке.

В Западно-Казахстанской области туман накроет запад, север и юг региона. В Уральске — в ночные и утренние часы.

В области Улытау туман прогнозируется на большей части территории, в Жезказгане — временами.

В Карагандинской области, помимо тумана, ожидается гололедица. Аналогичные условия сохранятся и в Караганде.

В Северо-Казахстанской области синоптики предупреждают о тумане и гололеде. Ветер западный и северо-западный, днем местами усилится до 15–20 м/с. В Петропавловске — туман ночью и утром.

В Туркестанской области днем на юге и в горах возможны дождь и гроза. На севере и в горных районах — туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Павлодарской области ожидается туман, в том числе в областном центре.

В Кызылординской области туман прогнозируется ночью и утром на севере. Днем усилится ветер до 15–20 м/с.

В Акмолинской области ожидается туман и гололедица. В Кокшетау — аналогичные условия ночью и утром.

В Жамбылской области туман прогнозируется на юге и в горных районах. Также ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 м/с.