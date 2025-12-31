Январь в Казахстане ожидается теплее климатической нормы, передает BAQ.KZ.

Средняя температура воздуха по всей территории страны прогнозируется выше многолетних значений на 1–2 градуса. Об этом говорится в консультативном прогнозе, подготовленном синоптиками Казгидромет.

Согласно прогнозу, количество осадков в январе в целом ожидается около нормы на большей части территории республики. При этом больше нормы осадков прогнозируется в Павлодарской области, на большей части Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, на севере Костанайской области, на северо-востоке Акмолинской и Карагандинской областей, в области Абай, а также в южной половине Алматинской и Жамбылской областей, на юго-востоке Туркестанской области и в области Жетісу.

В течение месяца периоды снегопадов с порывистым ветром, метелями, туманами и гололёдными явлениями будут сменяться ясной морозной погодой. Синоптики отмечают, что погодные условия будут неустойчивыми и контрастными.

На западе страны в начале первой декады января ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 10–18 градусов, днём — до минус 5–12 градусов. Затем прогнозируется повышение температуры до слабоположительных значений. На северо-западе, севере и в центральных регионах страны температура ночью будет колебаться от минус 10–20 до минус 3–8 градусов, днём — от минус 2–12 до минус 5 плюс 3 градусов.

На востоке Казахстана ночная температура воздуха ожидается в пределах от минус 2–13 до минус 10–18 градусов, днём — от минус 6 плюс 2 до минус 2–10 градусов. На юго-западе, юге и юго-востоке страны ночью прогнозируется от минус 2–12 до минус 5 плюс 5 градусов, днём — от минус 3 плюс 8 до плюс 5–10 градусов, а на крайнем юге в отдельные дни температура может повышаться до плюс 15 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца в северных, северо-западных, восточных и центральных регионах при вторжении холодных воздушных масс ожидается понижение температуры ночью до минус 25–35 градусов, днём — до минус 15–20 градусов. В наиболее тёплые дни января в этих регионах возможны повышения температуры до минус 5 плюс 3 градусов.

На западе страны в периоды похолодания ночная температура может понижаться до минус 20–27 градусов, днём — до минус 12–19 градусов. В отдельные дни месяца не исключены оттепели с повышением дневной температуры до нуля и плюс 5 градусов.

В южной половине Казахстана в течение января ожидаются значительные колебания температурного фона. Ночью температура будет изменяться от 0 и минус 5 до минус 10–20 градусов, днём — от плюс 2–12 до минус 3–13 градусов. В отдельные дни третьей декады прогнозируется понижение температуры ночью до минус 20–30 градусов и днём до минус 10–18 градусов.

В целом, по оценке синоптиков, январь 2026 года в Казахстане будет характеризоваться температурой выше нормы, при сохранении резких перепадов и периодов как оттепелей, так и существенных морозов.