Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с терроризмом
Запрос был сделан в рамках совместных усилий по усилению безопасности в стране
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Сирийские власти обратились к Турции с официальной просьбой о поддержке в вопросах укрепления обороноспособности и противодействия террористическим группировкам, включая "Исламское государство", передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".
Запрос был сделан в рамках совместных усилий по усилению безопасности и восстановлению порядка на территории Сирии.
"Сирийская администрация запросила официальную помощь Турции в рамках укрепления обороноспособности и борьбы с террористическими организациями во главе с ИГ. Мы продолжаем наши усилия по укреплению обороноспособности Сирии", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.
Отмечается также, что обострение обстановки в южной провинции Сувейда, в том числе на фоне недавних ударов со стороны Израиля, усилило напряжённость между друзской общиной и центральной властью в Дамаске.
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