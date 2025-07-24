Сирийские власти обратились к Турции с официальной просьбой о поддержке в вопросах укрепления обороноспособности и противодействия террористическим группировкам, включая "Исламское государство", передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

Запрос был сделан в рамках совместных усилий по усилению безопасности и восстановлению порядка на территории Сирии.

"Сирийская администрация запросила официальную помощь Турции в рамках укрепления обороноспособности и борьбы с террористическими организациями во главе с ИГ. Мы продолжаем наши усилия по укреплению обороноспособности Сирии", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.

Отмечается также, что обострение обстановки в южной провинции Сувейда, в том числе на фоне недавних ударов со стороны Израиля, усилило напряжённость между друзской общиной и центральной властью в Дамаске.