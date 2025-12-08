В нескольких городах Германии сирийцы устроили массовые празднования в честь годовщины свержения режима Башара Асада на родине, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Мероприятия прошли в Эссене, Берлине и Галле. По данным полиции, акции в целом прошли мирно, несмотря на временные затруднения движения и отдельные случаи использования пиротехники.

В Эссене, по данным WDR, в празднованиях приняли участие около 10 000 человек. С полудня они собирались в районе центрального вокзала, размахивали сирийскими флагами и сигналили на автомобилях. В Берлине на шествие от Александерплац к Бранденбургским воротам вышли около 3 000 человек, хотя заявленных участников было всего 300. В Галле в акции участвовали сотни сирийцев.

По словам организаторов, многие участники, прибывшие в Германию во время гражданской войны, готовы вернуться в Сирию, когда там улучшатся условия для жизни. На конец сентября 2025 года в Германии проживало около 948 000 граждан Сирии, что на 3 % меньше, чем в 2024 году, частично из-за того, что многие получили немецкое гражданство. С января по сентябрь текущего года из Германии уехали 21 800 сирийцев.