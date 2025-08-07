В Алматы и ряде других регионов Казахстана началась реализация программы по сейсмоусилению объектов, рассчитанной до 2028 года. Она включает как технические меры, так и обучение населения. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Жамбылской области продолжается сейсмическая активность. В регионе уже фиксировались подземные толчки: одно из недавних землетрясений достигло 5 баллов, а недавно были зафиксированы слабые толчки до 2 баллов.

В связи с этим в Алматы началась поэтапная работа по усилению сейсмостойкости зданий. До 2028 года в городе реализуется специальная программа, в рамках которой проводится ревизия объектов на предмет устойчивости к землетрясениям.

Особое внимание, по словам Турсынбаева, уделяется системе оповещения населения. Казахстан ориентируется на японский опыт, где ключевыми компонентами сейсмобезопасности являются:

оперативное оповещение,

профилактическое обучение населения,

модернизация инфраструктуры.

"Сейсмобезопасность включает не только усиление зданий, но и создание эффективной системы оповещения. Мы берём за основу японскую модель — в первую очередь это обучение людей", — отметил вице-министр.

По данным МЧС, в Алматы система оповещения практически полностью внедрена.