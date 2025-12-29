Системой ОСМС дополнительно будут охвачены порядка 1 млн граждан
Взносы за данные категории граждан будут уплачиваться местными исполнительными органами.
Сегодня, 22:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:31Сегодня, 22:31
125Фото: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
С 2026 года системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно будут охвачены порядка 1 млн граждан с кризисным и экстренным уровнем социального благополучия (категории Д и Е), передаёт BAQ.KZ.
Это обеспечит доступ к плановой медицинской помощи еще для 5% населения страны. Как сообщалось ранее, взносы за данные категории граждан будут уплачиваться местными исполнительными органами по факту обращения за медицинской помощью.
Также на местные бюджеты возлагаются расходы по уплате взносов за официально зарегистрированных безработных (сейчас за безработных взносы платит государство из республиканского бюджета).
Самое читаемое
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- Елена Рыбакина уверенной победой завершила одиночный сезон
- Фильм "QAITADAN" вернул вложенные государством средства и превысил их в пять раз
- Завод по производству армирующей сетки открылся в Алматы