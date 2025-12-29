С 2026 года системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно будут охвачены порядка 1 млн граждан с кризисным и экстренным уровнем социального благополучия (категории Д и Е), передаёт BAQ.KZ.

Это обеспечит доступ к плановой медицинской помощи еще для 5% населения страны. Как сообщалось ранее, взносы за данные категории граждан будут уплачиваться местными исполнительными органами по факту обращения за медицинской помощью.

Также на местные бюджеты возлагаются расходы по уплате взносов за официально зарегистрированных безработных (сейчас за безработных взносы платит государство из республиканского бюджета).