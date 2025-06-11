На улице Валиханова в Астане исчезает целая эпоха. В апреле здесь начали снос ветхих павильонов, незаконных построек и частных домов перед торговым домом "Тулпар". Место, где долгие годы кипела жизнь: покупатели приходили за одеждой, чинили обувь, стриглись, делали дубликаты ключей и ели лепешки прямо с тандыра. Каждую осень тут разворачивались шумные школьные ярмарки. Теперь здесь шум стройки, груды щебня, разобранный асфальт, техника, стопки тротуарной плитки и строительный мусор. Корреспондент BAQ.KZ посмотрела, что осталось от старого рынка и как изменилось это место, знакомое многим астанчанам.

Ещё недавно здесь работала популярная среди местных столовая "Шымкент". Рядом – киоск с дешёвыми сотовыми аксессуарами, тандырные лепёшки, мороженое, магазинчики с детской обувью, женская одежда, парикмахерские, уличная торговля чем угодно.

Сегодня – экскаваторы, груды щебня, разобранный асфальт, стопки тротуарной плитки и строительный мусор. Жизнь будто выключили в один момент.

Демонтаж начался в конце апреля. Почти всё снесено. Осталось только двухэтажное здание с красной вывеской "Каракоз". В нём ещё теплится жизнь: маникюрщицы сидят в несколько рядов и орудуют пилками и кисточками, парикмахеры – бритвами и ножницами. Внутри – обменники, ломбарды, отделы с телефонами, микрофинансовые организации. Стойко держится киоск с надписью "Шашлычная", хотя внутри давно пусто.

Яха Шишканова с грустью смотрит, как экскаватор выкорчёвывает последнее, что осталось от её дома - фундамент. Здесь она родилась, здесь выросли её дети и внуки.

Девять лет назад, накопив деньги от аренды двора, она построила двухэтажный дом – одна часть для семьи, другая под аренду: шесть небольших бутиков. Теперь его нет. Здание пошло под снос.

"Мне выплатили 135 миллионов тенге. Купила дом, но бизнес, кормивший всю семью, восстановить не смогла. Сейчас работаю комендантом в общежитии. 150 тысяч в месяц. Дома две неработающие дочери, четверо внуков. Как на это жить? Сижу тут, смотрю, как ломают фундамент. Сердце сжимается от боли", - говорит она.

Старые ковры, ламинат, двери, окна, вывески, оборванные баннеры, кусочки зеленого забора и даже игрушки. Всё это – как страницы книги, которую уже никто не дочитает.

Женщина с коляской тщетно ищет путь между камнями и пылью. Тротуары временно не пригодны для прохода. Особенно тяжело приходится мамам с детьми.

Архивное фото прошлого августа: рынок в разгар школьной ярмарки. Ряды с товаром, толпа покупателей, суета.

Сегодня здесь пустота. Строительная техника, грохот. Место, где бурлила жизнь, стремительно теряет своё лицо.

Рабочие уже укладывают бордюры и выравнивают землю. Подвезли брусчатку.

Мастер одного из ТОО Бексултан Шакиров рассказал о проводимых работах.

"Сейчас укладываем бордюры и поребрики, подготавливаем основание под брусчатку. Сначала дресва, потом утрамбовка катком, потом щебень. Всё по технологии. Работаем с 8 утра до 8 вечера, без выходных. До праздника должны всё завершить", - сообщил он.

Старый базар у "Тулпара" с его запахами еды, приветливыми продавцами и суетой уходит в прошлое. Для кого-то – просто снос. Для других – потеря работы, привычного уклада, части жизни.

Власти обещают создать новое общественное пространство для прогулок и досуга горожан. Как поделились рабочие, открывать сквер будут уже на День столицы.

Фото Айгерим Бакпаевой