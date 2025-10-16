Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило, что в отношении национального оператора по закупу и дистрибуции лекарственных средств "СК-Фармация" ведётся расследование по факту хищения бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

Расследование находится на активной стадии, и все обстоятельства дела будут установлены по мере завершения следственных действий. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в кулуарах Сената.

По его словам, уголовное дело уже зарегистрировано, и в настоящее время продолжаются следственные действия.

"Да, по факту хищения бюджетных средств зарегистрировано уголовное дело. Ведутся следственные действия, однако подробная информация не разглашается в связи с тайной следствия", — заявил Женис Елемесов.

"СК-Фармация" — национальный оператор по закупу, хранению и распределению лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Казахстане. Компания не раз оказывалась в центре внимания из-за неэффективного использования государственных средств и коррупционных скандалов, особенно в период пандемии COVID-19.