Органы транспортной прокуратуры Казахстана раскрыли схему незаконного вывоза лома чёрных и цветных металлов в Европу, передает BAQ.KZ.

По данным надзорного органа, в Центре таможенного оформления в Астане отдельные компании оформляли бывшие в употреблении трубы как продукцию, разрешённую к вывозу, скрывая истинный характер товара.

Экспорт осуществлялся в обход действующего запрета, установленного приказом министра индустрии и строительства от 18 октября 2023 года №34. Согласно документу, вывоз подобных изделий за пределы страны запрещён. Однако участники схемы использовали недостоверные коды ТН ВЭД при таможенном оформлении — этот факт подтверждён заключением экспертов.

Получателями незаконно вывезенного металла стали предприятия в Нидерландах и Германии.

В отношении двух юридических лиц, задействованных в схеме, уже приняты меры прокурорского реагирования. Компании привлечены к административной ответственности по статье 545 КоАП РК за нарушение порядка таможенного декларирования. Суд первой инстанции назначил им штраф в размере 20 МРП.

При этом судебные решения пока не вступили в законную силу.

Прокуратура заявила о продолжении проверки других участников внешнеэкономической деятельности на предмет аналогичных нарушений. Под удар могут попасть и должностные лица, допустившие бесконтрольный вывоз запрещённой продукции через границу.