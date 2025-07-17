В аэропорту Астаны перед вылетом в Атырау с борта самолёта сняли 31-летнюю женщину, устроившую скандал при посадке, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в транспортной полиции, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и игнорировала требования экипажа.

Женщина отказалась общаться с сотрудниками полиции, грубо выражалась и продолжала нарушать общественный порядок.

На неё составили сразу четыре административных протокола за хулиганство, неповиновение законным требованиям полицейских, отказ подчиняться экипажу воздушного судна и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

В полиции напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена ответственность вплоть до административного ареста.