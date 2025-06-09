В области Абай прокуратура добилась погашения крупной задолженности перед местными предпринимателями, передает BAQ.KZ. Как сообщили в надзорном органе, одно из коммунальных предприятий города Курчатов - ГКП "Курчатов водоканал" - с начала 2024 года не рассчиталось с 44 поставщиками за уже отгруженные товары и оказанные услуги.

Сумма задолженности составила 92,9 миллиона тенге, из которых 1,7 миллиона не были выплачены даже за жизненно важные реагенты для очистки воды.

Благодаря акту прокурорского надзора уже восемь предпринимателей получили свои деньги, в общей сложности — 43 миллиона тенге. Остальная часть долга будет погашаться поэтапно из-за нехватки оборотных средств на предприятии.

Прокуратура взяла вопрос исполнения обязательств на жёсткий контроль, а виновные лица в "Курчатов водоканале" были привлечены к дисциплинарной ответственности.