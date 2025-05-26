Скандал в Абае: 80 детей с психическими расстройствами остались без выплат
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Прокуратура Бородулихинского района Абайской области выявила серьезные нарушения в работе социальных служб — 80 детей с психическими и поведенческими расстройствами не получили положенные им ежемесячные выплаты, передает BAQ.KZ.
По закону такие несовершеннолетние имеют право на социальную помощь в размере 7 МРП (27 524 тенге). Однако районный отдел занятости и социальных программ не информировал родителей и законных представителей детей о возможности получения этих выплат.
В результате ни один ребенок из числа стоящих на учете в районной больнице не получил финансовую поддержку, на которую имеет право.
После вмешательства прокуратуры были проведены разъяснительные работы с родителями и приняты заявления на получение выплат. В настоящее время направлена бюджетная заявка на дополнительное финансирование для обеспечения нуждающихся детей.
Прокуратура продолжит контролировать ситуацию, чтобы подобные нарушения не повторялись и социальная поддержка дошла до каждого ребенка, которому она необходима.