Прокуратура Бородулихинского района Абайской области выявила серьезные нарушения в работе социальных служб — 80 детей с психическими и поведенческими расстройствами не получили положенные им ежемесячные выплаты, передает BAQ.KZ.

По закону такие несовершеннолетние имеют право на социальную помощь в размере 7 МРП (27 524 тенге). Однако районный отдел занятости и социальных программ не информировал родителей и законных представителей детей о возможности получения этих выплат.

В результате ни один ребенок из числа стоящих на учете в районной больнице не получил финансовую поддержку, на которую имеет право.

После вмешательства прокуратуры были проведены разъяснительные работы с родителями и приняты заявления на получение выплат. В настоящее время направлена бюджетная заявка на дополнительное финансирование для обеспечения нуждающихся детей.

Прокуратура продолжит контролировать ситуацию, чтобы подобные нарушения не повторялись и социальная поддержка дошла до каждого ребенка, которому она необходима.