Департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование по факту незаконного вывода государственной доли в ТОО "Технопарк "Алтай", принадлежащего Восточно-Казахстанскому техническому университету им. Д. Серикбаева, передает BAQ.KZ.

В период с 2018 по 2020 годы прежнее руководство университета незаконно передало мажоритарную долю — 78% — в частные руки. Речь идёт об активах общей стоимостью 1,5 млрд тенге, включающих здание площадью 8 тысяч кв. м и земельный участок 1,3 га.

Возврат активов был осуществлён в рамках поручения Президента РК о возвращении незаконно выведенных государственных активов. Университету восстановили 100% участие в технопарке.

Как сообщили в АФМ, возвращённые помещения будут использованы для размещения учебных лабораторий и научного оборудования, а также станут частью медицинского инновационного кластера, специализирующегося на выпуске продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

Работа по возврату выведенных активов в госсобственность будет продолжена.