В Абайской области прокуратура выявила грубые нарушения в деятельности "Семей орманы". Проверка показала, что на предприятии работали лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за незаконную порубку и хищение имущества, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре Бородулихинского района, контроль за законностью лесозаготовок поручался мастеру участка, ранее судимому за имущественные преступления. Кроме того, водителем спецтехники был принят человек, лишённый водительских прав.

Также установлены факты незаконного изменения категории древесины в менее ценную, что привело к занижению стоимости продукции. Из-за бездействия руководства филиала к концу 2024 года не реализовано свыше 4 тысяч кубометров леса на сумму более 80 млн тенге. Эти средства могли бы полностью покрыть налоговую задолженность предприятия в размере 75 млн тенге.

По акту прокурорского надзора трудовые договоры с нарушителями расторгнуты, а директор филиала получил строгий выговор и впоследствии освобожден от должности.