Скандал в здравоохранении Мангистау: 600 млн тенге ушли на "призрачные" услуги
В Мангистауской области раскрыта схема масштабного хищения бюджетных средств в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе проверки медицинских организаций выявлены системные нарушения, включая оказание фиктивных медицинских услуг и коррупционные правонарушения.
Особо крупное хищение установлено в одной из медорганизаций — сумма ущерба превысила 600 млн тенге. По данным надзорного органа, деньги выводились путем подмены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Кроме того, проверка выявила факты оплаты за неоказанные медицинские услуги, а также за лекарства и медицинские изделия, которые фактически не были поставлены.
В прокуратуре отметили, что ряд субъектов здравоохранения не соответствовал квалификационным требованиям, что создавало условия для злоупотреблений.
По всем выявленным эпизодам начаты досудебные расследования. Уголовные дела находятся в производстве специальных прокуроров.
