В Казахстане вскрыт вопиющий случай злоупотребления адресной социальной помощью (АСП). Как сообщил сенатор Бекболат Орынбеков, в ходе проверок выявлено, что одна из семей-получателей АСП владеет 12 объектами недвижимости, передаёт BAQ.KZ.

"По программе адресной социальной помощи были выявлены факты, когда у одной семьи числилось от 6 до 12 объектов недвижимости. Кроме того, у 1,5 тысяч семей-получателей АСП обнаружена коммерческая недвижимость", – заявил депутат.

По его словам, такие случаи свидетельствуют о недостаточной адресности и эффективности действующей системы социальной поддержки. Орынбеков отметил, что на социальную помощь и меры содействия занятости в 2024 году выделено уже 208 млрд тенге, но это не всегда приводит к качественным изменениям.

Сенатор также обратил внимание на низкую эффективность государственных программ занятости. Так, из 30 тысяч участников программы "Молодежная практика" в 2024 году лишь 3,5 тысячи смогли найти постоянную работу. Аналогичная ситуация складывается и по проекту "Серебряный возраст".

В связи с этим Орынбеков призвал Министерство труда и социальной защиты населения РК срочно пересмотреть подходы к оказанию адресной социальной помощи, усилить контроль и внедрить жесткие критерии нуждаемости.