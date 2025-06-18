Скейт-парки Петропавловска превратились в источник опасности — конструкции разрушаются, покрытие стерто, металлические элементы проржавели, а на некоторых участках торчат обломки дерева и арматуры. Несмотря на заявления властей о ремонте, работы идут медленно или вовсе не начались, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на almaty.tv.

По словам жительницы города Алтын Жусуповой, скейт-площадка возле 3-й городской поликлиники фактически заброшена. Там давно не работают тренажеры, а кататься детям попросту негде — все сломано, оградительных лент нет, ремонт затягивается, а дети продолжают играть рядом с опасными конструкциями.

Скейт-зона у стадиона "Динамо" находится в не меньшем упадке. Погнутый металл, трещины в бетоне, отсутствие системы водоотвода, из-за чего после дождей образуются лужи. Жители отмечают, что здесь уже не поможет "косметика" — необходим капитальный ремонт.

По информации городского отдела ЖКХ, в ближайшее время ожидается поставка ламинированной фанеры из Алматы, устойчивой к резким перепадам температуры. Также планируется обновление бетонного пула в старом парке. Оба объекта, как заверяют власти, приведут в порядок до конца лета.

Однако жители обеспокоены: скейтбординг по-прежнему популярен среди молодежи, и отсутствие безопасных площадок делает увлечение потенциально травмоопасным. Горожане надеются, что власти сдержат обещания, и дети смогут кататься без риска для жизни.