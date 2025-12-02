В соцсетях активно распространяются сообщения о том, что казахстанские автозаводы предлагают большие скидки на автомобили и льготное кредитование, передаёт BAQ.KZ.

Насколько достоверна эта информация, журналисты спросили у министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева.

"Это не является какой-то мошеннической схемой, это чисто бизнес-процесс, который мы поддерживаем. В целом, они производят много автомобилей, вот поэтому и предоставляют очень хорошие скидки на них. Сами условия скидок, компании определяют сами", — подчеркнул Нагаспаев.

Подобные акции, как отмечает президент Cоюза промышленных ивесторов Кайрат Еламанов, могут включать снижение цены и специальные условия автокредитования, но чаще всего они направлены на реализацию автомобилей текущего года.

"Ации могут быть как и по снижению цены, так и по предоставлению новых финансовых инструментов. Некоторые автосалоны по некоторым брендам дают акции по льготному автокредитованию, но это внутренние программы, которые реализуются между банками второго уровня и автопроизводителями, то есть они субсидируют эту процентную ставку. Единственное, что также из года в год происходит, к концу года начинаются акции, чтобы распродать тот объем, который накопился в текущем году, чтобы он не переходил в следующий год", — отметил спикер.

Так как в последнее время все чаще распростроняются фейковые сообщения (акции, скидки и тд.), представители Минпрома советуют гражданам рекомендуют уточнять условия у официальных представителей компаний.