В Экибастузе сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность группы, организовавшей нелегальную торговлю вейпами. Особую тревогу вызвал тот факт, что основной аудиторией продавцов стали несовершеннолетние, включая школьников, передает BAQ.KZ.

По информации АФМ, незаконный бизнес велся через Telegram-канал. Заказы оформлялись онлайн, а доставка осуществлялась курьерами прямо до дверей покупателей.

В результате оперативных мероприятий силовики обнаружили склад с крупными партиями продукции, а также несколько точек сбыта. Всего изъято более 5 600 единиц вейпов и комплектующих. Ориентировочный доход от реализации мог превысить 100 миллионов тенге.

"Организаторы осознанно распространяли продукцию среди несовершеннолетних, подвергая их здоровье серьёзной опасности", - заявили в АФМ.

В ведомстве напомнили, что вейпы содержат опасные для здоровья вещества, наносящие вред сердечно-сосудистой и дыхательной системам. У подростков регулярное использование таких устройств может привести к серьёзным хроническим заболеваниям.

Расследование по делу продолжается. Иные детали, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, пока не разглашаются.

Напомним, с начала года в Казахстане выявлено уже 32 факта незаконного оборота вейпов. Изъято и уничтожено более 440 тысяч единиц подобной продукции.