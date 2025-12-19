С 2026 года в Казахстане увеличатся размеры ряда социальных выплат. Это связано с ростом месячного расчётного показателя (МРП). С 1 января 2026 года МРП установлен на уровне 4 325 тенге, в связи с чем пересматриваются размеры пособий при рождении ребёнка, по уходу за ним и выплаты многодетным семьям, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Какие выплаты предусмотрены при рождении ребёнка

Государство оказывает поддержку матерям независимо от того, работают они или нет, а также вне зависимости от уровня дохода семьи. Если женщина является участницей системы обязательного социального страхования, ей назначается социальная выплата по беременности и родам.

Кроме того, всем матерям выплачивается единовременное государственное пособие при рождении ребёнка. В 2026 году на первого, второго или третьего ребёнка оно составит 38 МРП, или 164 350 тенге. При рождении четвёртого и последующих детей выплата увеличивается до 63 МРП, что эквивалентно 272 475 тенге.

Какие пособия выплачиваются до 1,5 года

До достижения ребёнком возраста 1,5 года назначается ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Для неработающих матерей выплаты из республиканского бюджета в 2026 году составят 24 912 тенге на первого ребёнка, 29 453 тенге на второго, 33 951 тенге на третьего и 38 493 тенге на четвёртого и последующих детей.

Для работающих женщин социальная выплата по уходу за ребёнком рассчитывается в размере 40% от среднего ежемесячного дохода за последние два года.

Кроме того, в период ухода за ребёнком до 1,5 года, при утрате дохода матерью, обязательные пенсионные взносы за неё субсидируются за счёт государства.

Поддержка многодетных семей

Семьям, воспитывающим четырёх и более несовершеннолетних детей, назначается ежемесячное пособие, размер которого зависит от количества детей. В 2026 году семьи с четырьмя детьми будут получать 69 330 тенге, с пятью детьми – 86 673 тенге, с шестью детьми – 104 016 тенге, с семью детьми – 121 360 тенге. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, выплата устанавливается из расчёта 17 300 тенге на каждого ребёнка.

Выплаты обладательницам "Алтын алқа" и "Күміс алқа"

Матери, воспитавшие шестерых и более детей, получают от государства отдельное ежемесячное пособие. В 2026 году обладательницы награды "Алтын алқа" будут получать 32 005 тенге, а "Күміс алқа" – 27 680 тенге.