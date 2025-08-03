Стали известны суммы государственного и квазигосударственного финансирования, полученные командами на сезон еврокубков-2025, передает BAQ.KZ со ссылкой на sports24.kz.

Сезон еврокубков-2025 для казахстанских клубов складывается по-разному. Если "Астана" и "Кайрат" ещё продолжают борьбу, то "Ордабасы" и "Актобе" уже завершили свои выступления.

По информации спортивного портала, клуб "Астана" остается самым дорогим проектом казахстанского футбола. Финансирование осуществляется через квазигосударственный фонд поддержки спорта "Sport Qory". В 2024 году на нужды клуба было выделено 5,3 млрд тенге, дополнительно команда получила 3,028 млрд тенге от УЕФА в виде призовых и солидарных выплат. Общая сумма превысила 8,3 млрд тенге. В квалификации Лиги конференций "Астана" прошла молдавский "Зимбру" (1:1, 2:0) и сыграет с "Лозанной" (Швейцария) в третьем раунде.

"Кайрат" в свою очередь получил 750 млн тенге из городского бюджета Алматы - формально средства были направлены на развитие детско-юношеских команд. После поражения от "КуПС" в Финляндии (0:2) алматинцы сумели совершить один из самых ярких камбэков в истории клуба - победа 3:0 в Алматы вывела команду в третий раунд квалификации. Следующий соперник - словацкий "Слован".

"Ордабасы" перед стартом в Лиге конференций получил от Управления спорта Шымкента 885,3 млн тенге. В 2025 году общая сумма выигранных клубом тендеров составила 3,88 млрд тенге, или 88,7% всех спортивных расходов города. Еще 430 млн тенге были направлены на содержание дирекции спортсооружений, включая стадион имени Кажымукана. Шымкентцы уступили "Торпедо" (Грузия) по сумме двух встреч - 3:4 на выезде и 1:1 дома.

"Актобе" получил 1,071 млрд тенге из областного бюджета на подготовку к евросезону. С начала года клуб заключил с властями 5 контрактов на 4,207 млрд тенге, что составляет 58,6% всех расходов на спорт в регионе. В первом раунде Лиги Европы команда дважды проиграла польской "Легии" - по 0:1.

В сумме это составляет более 15 миллиардов тенге бюджетных и квазигосударственных средств - и только две команды из четырех продолжают еврокубковый путь.