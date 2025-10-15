Иностранные гости продолжают активно посещать Казахстан. По данным Бюро национальной статистики, общие расходы въездных туристов в январе и июле 2025 года составили 4,6 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Основная часть затрат пришлась на транспорт — 2,3 млрд тенге. Еще 554,5 млн тенге туристы потратили на проживание, 439 млн тенге — на питание в ресторанах и кафе.

Средняя продолжительность пребывания в Казахстане составила четыре ночи, то есть около пяти дней.

Согласно выборочному обследованию, в котором приняли участие 24 тысячи иностранных туристов из 71 страны, 73,1% приехали в Казахстан с личными целями, остальные — по деловым вопросам.

Наибольшее количество посетителей зафиксировано в Астане, Алматы и Мангистауском регионе. Курортные зоны посетили 32,5% всех туристов — чаще всего Алматинский горный кластер и побережье Каспийского моря.

Почти половина иностранных гостей — 48,3% — останавливались у родственников или знакомых, 25,7% — в гостиницах, 21,4% — снимали квартиры или дома.

Чаще всего в Казахстан приезжают граждане России, Узбекистана и Кыргызстана.