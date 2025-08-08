В Казахстане стартовал пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров, направленных на поддержку получателей адресной социальной помощи (АСП). Новый механизм позволит семьям с низким доходом приобретать социально значимые продовольственные товары со скидкой до 15%, передает BAQ.KZ.

Пилотный проект стартовал в городе Акколь Акмолинской области и предусматривает дальнейшее расширение на Кокшетау и Павлодар.

Ваучеры выдаются через сервис "Социальный кошелёк", интегрированный в мобильное приложение eGov Mobile. Для получения скидки достаточно активировать ваучер и предъявить QR-код на кассе магазина — скидка применяется автоматически.

Размер ваучера рассчитывается индивидуально: на каждого члена семьи предусмотрено по одному месячному расчетному показателю, что эквивалентно 3 932 тенге. Например, семья из четырёх человек получит ваучер примерно на 16 тысяч тенге. При этом скидка на социально значимые продукты может достигать до 15% от рыночной цены, что позволяет значительно сэкономить на покупках.

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств стабилизационного фонда. Из них 35% направляется на льготное кредитование предпринимателей, а 65% — на форвардные закупки продуктов у отечественных производителей и фермеров. Это обеспечивает стабильное наличие товаров по сниженным ценам и поддержку национальных производителей.

По итогам пилотного этапа планируется масштабирование программы на другие регионы с охватом более 245 тысяч получателей АСП.

Новый цифровой механизм создаст прозрачную и эффективную систему адресной социальной поддержки для самых уязвимых слоёв населения Казахстана.

Таким образом, цифровые ваучеры не только помогут казахстанцам экономить существенные средства на продуктах питания, но и поддержат отечественный агропромышленный комплекс.