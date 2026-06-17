Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В 2026 году эта дата выпадает на понедельник, поэтому для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три дня отдыха подряд — 4, 5 и 6 июля, передает BAQ.KZ.

Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, выходными будут 5 и 6 июля.

Выходные в июле 2026 года

Для пятидневной рабочей недели:

4, 5, 6 июля;

11, 12 июля;

18, 19 июля;

25, 26 июля.

Всего – 9 выходных дней.

Для шестидневной рабочей недели:

5, 6 июля;

12 июля;

19 июля;

26 июля.

Всего – 5 выходных дней.