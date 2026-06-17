Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
В июле 2026 года казахстанцев ожидает один дополнительный выходной день в связи с празднованием Дня столицы.
Сегодня 2026, 15:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:37Сегодня 2026, 15:37
146Фото: pixabay.сom
Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В 2026 году эта дата выпадает на понедельник, поэтому для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три дня отдыха подряд — 4, 5 и 6 июля, передает BAQ.KZ.
Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, выходными будут 5 и 6 июля.
Выходные в июле 2026 года
Для пятидневной рабочей недели:
- 4, 5, 6 июля;
- 11, 12 июля;
- 18, 19 июля;
- 25, 26 июля.
Всего – 9 выходных дней.
Для шестидневной рабочей недели:
- 5, 6 июля;
- 12 июля;
- 19 июля;
- 26 июля.
Всего – 5 выходных дней.
Самое читаемое
- В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
- В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне
- Чемпионат мира-2026: Иран и Новая Зеландия забили четыре мяча, Уругвай ушел от поражения
- Ребенка спасли секунды: велосипед рухнул с 11-го этажа в Астане
- Будут ли штрафовать за парковку возле дома? В министерстве ответили на опасения