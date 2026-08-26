В Казахстане продолжительность отпуска зависит не только от общих норм трудового законодательства, но и от профессии, условий труда и наличия дополнительных дней отдыха.

По информации Finprom, в2025 году на одного наёмного работника в стране в среднем пришлось 26,4 неотработанного человеко-дня из-за оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков. Для сравнения, в 2024 году показатель составлял 26,5 дня, а в 2023-м – 26,1.

При этом статистический показатель не равен продолжительности стандартного отпуска: в него включены основной и дополнительные оплачиваемые отпуска, а выходные и праздничные дни, пришедшиеся на период отдыха, учитываются отдельно.

Для большинства работников Казахстана минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 24 календарных дня. При пятидневной рабочей неделе выходные входят в период отпуска, однако при расчёте отпускных учитываются рабочие дни.

Кому положено больше

Продолжительность отдыха существенно различается в зависимости от сферы деятельности. В 2025 году самый высокий средний показатель зафиксирован среди работников образования – 35,5 отпускного человеко-дня.

В здравоохранении и социальной сфере он составил 28,3 дня, в горнодобывающей промышленности – 28,1, промышленности – 24,6, транспорте и складировании – 24,3.

В финансовой и страховой деятельности показатель составил 15,9 дня, в сфере операций с недвижимостью – 14,6, а в сфере прочих услуг – 10,1.

На продолжительность отдыха влияют предусмотренные законодательством дополнительные и удлинённые отпуска. Например, педагоги имеют право на 56 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Дополнительный отпуск также предоставляется работникам, занятым во вредных и других неблагоприятных условиях труда. В 2025 году такой льготой воспользовались 559,1 тыс. работников.

Разница между регионами

Показатели заметно отличаются и по областям.

В Кызылординской области в среднем на одного работника пришлось 37,5 отпускного человеко-дня. Следом идут Туркестанская область – 32,3, область Абай – 32,2 и Восточно-Казахстанская область – 31,7.

Наименьшие значения отмечены в Алматы – 20,6 дня, Астане – 20,8 и Костанайской области – 23,6. Разрыв между максимальным и минимальным показателями составил 16,9 дня.

Что с отпусками в других странах региона

Минимальная продолжительность ежегодного отпуска в странах Центральной Азии выглядит следующим образом:

Туркменистан – 30 календарных дней;

Кыргызстан – 28 дней;

Казахстан – 24 дня;

Таджикистан – 24 дня;

Узбекистан – 21 день.

Однако одинаковое количество календарных дней не означает одинаковый порядок оплаты. В Казахстане выходные при стандартной пятидневке входят в отпуск, но не учитываются при расчёте отпускных. В Таджикистане отпускные рассчитываются исходя из календарных дней, поэтому выходные внутри отпуска оплачиваются.

В Кыргызстане выходные также входят в отпуск и оплачиваются. В Узбекистане с февраля 2025 года воскресенья при расчёте оплаты ежегодного трудового отпуска не учитываются.

Казахстан выше среднемирового показателя

По данным исследования Resume.io, обновлённого в августе 2025 года, средний минимальный оплачиваемый ежегодный отпуск в 197 странах составляет 18,2 дня. Максимальный показатель – 30 дней – установлен в 22 странах.

Таким образом, установленный в Казахстане минимум в 24 календарных дня выше среднемирового уровня. При этом для некоторых категорий работников фактическая продолжительность отдыха существенно больше благодаря дополнительным и удлинённым отпускам.