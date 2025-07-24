Больше 2000 солдат получили государственные гранты на обучение в вузах страны, передает BAQ.kz.

Об очередных результатах проекта "Sarbaz 2.0", который реализуют уже третий год, рассказал заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев. С начала года онлайн-тестирование охватило больше 10 тысяч военнослужащих. Результаты стали известны в мае. Эти и другие цифровые проекты упрощают многие процессы в армейской сфере.

"Программа сделала более прозрачной оценку солдатов срочной службы, прохождения их боевой подготовки. Успеваемость можно оценивать в режиме онлайн. В конце имеет возможность выбрать специальности для поступления в ВУЗы без сдачи ЕНТ. За период с 2023-2024 год выдано 6000 сертификатов на бесплатное обучение по результатам оценок солдат", - рассказал спикер.

Кроме этого профильное ведомство разработало сервис ARMIA.KZ - универсальный источник информации о воинской службе. Встроенный искусственый интеллект обработал свыше двух тысяч запросов. Бот обладает расширенной базой знаний и оперативно реагирует на изменения в законодательстве, функционируя как "цифровой консультант" по вопросам воинской службы.