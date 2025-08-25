С начала 2025 года в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 8 051 этнический казах. Всего с 1991 года на историческую родину прибыло более 1 млн 156 тысяч соотечественников, передает BAQ.KZ.

По данным Минтруда и социальной защиты населения, большинство переселенцев в текущем году прибыли из Узбекистана (44,2%) и Китая (43,2%). Также кандасы возвращались из Туркменистана (5%), Монголии (2,7%), России (2,4%) и других стран (2,5%).

Среди прибывших этнических казахов 59,1% составляют люди трудоспособного возраста, 31,8% — дети и подростки, 9,1% — пенсионеры. Из числа трудоспособных переселенцев 15,7% имеют высшее образование, 28,1% — среднее специальное, 53,5% — общее среднее, а 2,7% не имеют образования.

Для размещения кандасов определены трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В 2025 году квота приема составила 2 309 человек, из которых 1 286 уже переселены в регионы расселения.

Государство оказывает переселенцам поддержку: субсидии на переезд — 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи, а также ежемесячные выплаты на аренду жилья и оплату коммунальных услуг — от 15 до 30 МРП (59–118 тыс. тенге) в течение года.

С начала года различными видами поддержки воспользовались 563 кандаса. В частности, 221 человек был трудоустроен на постоянную работу.

Кроме того, внедрен сертификат экономической мобильности, который позволяет кандасам и внутренним переселенцам приобрести или построить жилье, либо оплатить часть первоначального взноса по ипотеке. Размер поддержки составляет до 50% стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.