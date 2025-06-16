Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил об усиленном мониторинге ситуации на Ближнем Востоке в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем. На фоне эскалации в регионе казахстанские посольства в Иране и Израиле работают в усиленном режиме, передает BAQ.KZ.

По данным МИД РК, в настоящее время в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, а в Израиле - 219. Дипломаты поддерживают с ними постоянную связь и призывают не покидать места проживания без крайней необходимости, соблюдать меры безопасности, проявлять осторожность и следить за рекомендациями местных властей.

"За прошедшие дни мы оказали содействие нескольким десяткам наших граждан в выезде из Ирана. Так, 14 июня шести гражданам РК, находившимся в служебной командировке в Иране, была оказана помощь в возвращении на родину через Азербайджан. 15 июня был организован выезд 68 граждан, включая членов семей дипломатов Казахстана, сотрудников секретариата Организации экономического сотрудничества, прикомандированных из Казахстана, а также лиц, находившихся в служебной командировке, из Ирана в Туркменистан. Надеемся, что соотечественники вернутся на родину в ближайшие дни", - сказал Смадияров.

При этом, по его словам, сотрудники загранучреждений продолжают работу в штатном режиме, несмотря на сложную обстановку.

Дополнительные трудности возникли и в Объединённых Арабских Эмиратах, где около 300 казахстанцев, преимущественно туристов, не могут своевременно вылететь в связи с отменой рейсов. Работа по их возвращению координируется при поддержке МИД, Министерства туризма и спорта, фонда "Туристік Қамқор" и авиаперевозчиков. Ожидается, что более половины граждан смогут вернуться в Казахстан в ближайшее время.

Ранее Министерство туризма и спорта официально предупредило об угрозах, связанных с полётами над и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Ведомство рекомендовало казахстанцам учитывать возможные риски при планировании поездок в этот регион, включая страны Персидского залива.