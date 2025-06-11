В Казахстане планируют освободить от уголовной ответственности или сократить сроки наказания 15 тысяч человек в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции. Соответствующий законопроект разработали депутаты Мажилиса по поручению Президента, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Из 15 тысяч человек, подпадающих под амнистию, более 6 тысяч находятся в местах лишения свободы, остальные – под надзором службы пробации. Около 4 100 человек выйдут на свободу уже в ближайшее время. В том числе – 733 женщины, 109 из которых освободят полностью.

Амнистия не коснётся осуждённых за тяжкие и коррупционные преступления, а также рецидивистов. Однако послабления предусмотрены для социально уязвимых категорий – беременных женщин, матерей с малолетними детьми и пожилых.

Кроме того, на последнем заседании рабочей группы депутаты предложили распространить амнистию на 1700 осуждённых, до освобождения которых остался один год – это будет отражено во 2 и 3 статьях проекта.

"Сокращение сроков наказания затронет 5400 человек в УИС и 5500 – на пробации, всего 11 тысяч человек. В том числе, амнистия затронет 2370 социально уязвимых лиц, из которых 507 будут освобождены, а 572 – получат сокращение сроков. Кроме того, проект предусматривает прекращение уголовного преследования по 2136 делам, находящимся на досудебной стадии. По 1773 из них лица будут освобождены от ответственности, по 1674 – при вынесении приговора судом будет применено сокращение сроков или освобождение", - пояснил депутат Мажилиса Абзал Куспан.

Он добавил, что закон позволит разгрузить учреждения уголовно-исполнительной системы, сэкономить около 5 миллиардов тенге в год и направить средства на улучшение условий содержания заключённых.

Это уже не первая подобная инициатива – амнистия проводилась и в 2021 году. Но на этот раз её масштабы и фокус на гуманизм, по словам депутата, делают её особенной.