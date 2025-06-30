За шесть недель основного периода Единого национального тестирования (ЕНТ-2025) пороговый балл не смогли преодолеть 28% участников, передает BAQ.KZ.

С 16 мая по сегодняшний день тестирование прошло около 326 тысяч раз. С учетом процента тех, кто не справился с экзаменом, можно говорить, что порядка 91 тысячи попыток оказались неудачными.

Средний балл по пяти предметам составил 67. Пороговый результат, напомним, составляет 50 баллов для вузов с казахским и русским языками обучения и выше — для отдельных категорий образовательных программ.

Среди популярных комбинаций предметов лидируют "Математика-Физика" (18% абитуриентов) и "Биология-Химия" (16%).

Министерство также напомнило, что абитуриенты имеют право подавать апелляции по содержанию тестов в течение 30 минут после завершения экзамена. Сертификаты с результатами доступны в личных кабинетах после рассмотрения всех апелляций.

Кроме того, зафиксировано 550 случаев нарушений правил тестирования: 260 человек были отстранены за попытки пронести запрещенные предметы, 289 — удалены с экзамена за нарушение порядка в аудиториях, еще один сертификат аннулирован после проверки видеозаписей.

По завершении основного периода ЕНТ до 31 октября будет проводиться дополнительный анализ видеозаписей с тестирований. В случае выявления новых нарушений результаты будут аннулированы.

Всего на участие в ЕНТ-2025 было подано около 399 тысяч заявлений от 216 тысяч абитуриентов.