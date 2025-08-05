По данным Бюро национальной статистики, в первом полугодии 2025 года население потратило на платное лечение 140,9 млрд тенге — на 28% больше, чем за тот же период прошлого года (110,2 млрд тенге), передает BAQ.KZ.

Больше всего выросли расходы на амбулаторные услуги — на 22%, до 71,8 млрд тенге. Заметнее всего траты увеличились в Карагандинской области (+32%) и Астане (+30%). Также вырос спрос на услуги стоматологов и лабораторные исследования, которые подорожали соответственно на 19% и 21%.

Эксперты связывают рост расходов с несколькими факторами: инфляцией, повышением цен на расходные материалы и медикаменты, а также ограниченной доступностью бесплатной медицины. Особенно остро проблема ощущается в регионах, где качество и доступ к бесплатным медуслугам ниже, чем в крупных городах.

Интересно, что при этом, по официальным данным, доходы медицинских организаций от оказания платных услуг снизились — с 292,4 млрд тенге до 282,3 млрд. Это может говорить о росте теневого сектора или об усилении конкуренции на рынке.

Ранее были анонсированы реформы в здравоохранении, направленные на цифровизацию и расширение гарантий бесплатной медпомощи, однако эффект от них пока не заметен в кошельке обычного пациента.