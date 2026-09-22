До 2 тысяч вылетов ежегодно совершает санитарная авиация Казахстана для оказания экстренной медицинской помощи гражданам.

По данным Министерства здравоохранения, за восемь месяцев 2026 года специализированные борта выполнили 1 495 вылетов и транспортировали 1 543 пациента.

Санитарная авиация является одной из важных социальных гарантий в Казахстане. За счет государства тяжелых пациентов доставляют из отдаленных районов в специализированные медицинские организации, а при наличии медицинских показаний организуют эвакуацию граждан из-за рубежа.

Как помогает санавиация

Медицинская авиация занимается не только транспортировкой пациентов. В зависимости от состояния больного специалисты могут оказывать медицинскую помощь непосредственно во время полета, доставлять профильных врачей к пациенту и при необходимости проводить медицинские вмешательства по месту его нахождения.

За восемь месяцев текущего года врачи также провели 4 703 дистанционные консультации.

Как эвакуируют пациентов из-за рубежа

Если гражданин находится в тяжелом состоянии в зарубежной клинике и по медицинским показаниям не может вернуться в Казахстан обычным авиарейсом, для него может быть организована транспортировка специализированным воздушным судном с медицинским сопровождением.

В 2025 году было выполнено девять международных санитарно-авиационных вылетов. Пациентов доставляли из Турции, Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Кыргызстана и Египта.

В январе-августе 2026 года санитарная авиация совершила еще девять международных вылетов. Эвакуация осуществлялась из Албании, Италии, Турции, Китая, Таиланда, России и Узбекистана.

Кто координирует работу

Работу санитарной авиации координирует Национальный координационный центр экстренной медицины.

Система обеспечивает оказание экстренной медицинской помощи и транспортировку пациентов независимо от расстояния до необходимой специализированной клиники.