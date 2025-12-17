В 2025 году в Казахстане действуют проиндексированные государственные пособия и социальные выплаты на рождение ребенка и уход за ним до достижения возраста 1,5 лет. Размеры выплат зависят от количества детей в семье и участия родителей в системе обязательного социального страхования, передает BAQ.KZ

Пособие на рождение ребенка выплачивается единовременно из республиканского бюджета постоянно проживающим в Казахстане гражданам, кандасам и иностранцам, имеющим рожденных, усыновленных или взятых под опеку детей. С начала 2025 года размеры пособий проиндексированы на 6,5% и составляют:

на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка — 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается неработающим лицам, не участвующим в системе обязательного социального страхования, и выплачивается ежемесячно:

на первого ребенка — 5,76 МРП (22 648 тенге);

на второго ребенка — 6,81 МРП (26 777 тенге);

на третьего ребенка — 7,85 МРП (30 866 тенге);

на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП (34 995 тенге).

Работающим женщинам дополнительно назначается единовременная социальная выплата по беременности и родам из Государственного фонда социального страхования. Ее размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев, с которых уплачивались социальные отчисления, и количества дней декретного отпуска. Средний размер такой выплаты за 11 месяцев 2025 года составил 1,44 млн тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% от среднемесячного дохода за последние два года. Средний размер выплаты в 2025 году составил 86 221 тенге в месяц.

При рождении двух и более детей все выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно.