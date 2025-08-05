  • 5 Августа, 11:57

Сколько сельских медиков получили обещанные 8,5 млн тенге

Только 70% сельских врачей получили положенные подъёмные

Сегодня, 11:26
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Фото: pixabay.com
Несмотря на меры по подготовке специалистов, дефицит детских врачей и кадров в родовспоможении остаётся острой проблемой, особенно в сельской местности, передает BAQ.KZ. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства.
"В прошлом году в сёла трудоустроено 370 молодых специалистов, но выплаты в размере 8,5 млн тенге получили только 254 врача, или 70%. В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и в области Абай, несмотря на высокие показатели младенческой и материнской смертности, подъёмные выплаты не предусмотрены", – отметила министр.
В то же время, по её словам, дефицит кадров в педиатрии и акушерстве удалось сократить на 25%. С 1 сентября начинается обучение в резидентуре по 14 наиболее востребованным специальностям детского профиля.

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