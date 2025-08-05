Сколько сельских медиков получили обещанные 8,5 млн тенге
Только 70% сельских врачей получили положенные подъёмные
Сегодня, 11:26
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