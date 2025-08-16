В период с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года объем экспорта составил 9,8 млн тонн, что на 55% выше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов, передает BAQ.KZ.

"Существенный рост объемов поставок отражает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и свидетельствует об эффективности реализуемых мер по расширению географии экспорта, а также совершенствованию логистической инфраструктуры", - отметили в министерстве сельского хозяйства.

Динамика поставок по ключевым направлениям:

Узбекистан — рост на 34,4%: с 2,75 млн тонн до 3,7 млн тонн;

Таджикистан — рост на 46%: с 960 тыс. тонн до 1,4 млн тонн;

Афганистан — рост на 51,6%: с 217 тыс. тонн до 329 тыс. тонн;

Кыргызстан — двукратный рост: с 131 тыс. тонн до 262 тыс. тонн;

Иран — рост в 16 раз: с 61 тыс. тонн до 974 тыс. тонн;

Азербайджан — рост в 121 раз: с 6 тыс. тонн до 728 тыс. тонн.

Положительная динамика экспорта подтверждает высокую конкурентоспособность казахстанской сельхозпродукции и результативность государственной поддержки, направленной на развитие агропромышленного комплекса и укрепление экспортного потенциала страны.