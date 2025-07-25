Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 25 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно свежим данным, американский доллар закрепился на уровне 541,93 тенге, евро показал рост до 636,71 тенге, китайский юань оценивается в 75,72 тенге, а российский рубль составил 6,83 тенге за единицу.

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают свои собственные котировки, отличающиеся от официальных. В Алматы доллар можно купить по цене до 545 тенге, в Астане — до 544, а в Шымкенте — до 544 тенге. Евро на рынке колеблется в пределах 630–640 тенге в разных городах. Рубль демонстрирует незначительные колебания: от 6,72 до 6,9 тенге.