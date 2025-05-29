На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 29 мая, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 513-514 тенге, Астане – за 515-516 тенге, Шымкенте – за 513,5-514 тенге.

В Каскелене "зеленый" стоит 513 тенге, Павлодаре – 514-515 тенге, Талдыкоргане – 513,5 тенге, Хоргосе – 514,3 тенге, Экибастузе – 514 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 513 до 516 тенге.