Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на рынке Астаны

В новом учебном году более 4,1 млн школьников будут обучаться в свыше 8 тысяч школ страны. Более 5 тысяч из них расположены в сельской местности. В этом году в первый класс пойдут 380 тысяч детей, а 227 тысяч учащихся перейдут в 11-й класс. Отметим, что в прошлом учебном году школу окончили более 230 тысяч выпускников.

В преддверии нового учебного года родители начали покупать школьную форму и необходимые учебные принадлежности. Корреспонденты BAQ.KZ посетили столичный рынок Big Шанхай и узнали цены на основные товары для школьников.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

По словам продавцов на рынке, цены на школьные рюкзаки варьируются от 5 до 15 тысяч тенге. В некоторых торговых точках сумки можно приобрести за 4-8 тысяч тенге. Стоимость шопперов составляет от 1,5 до 5 тысяч тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Цена школьной формы также зависит от вида товара. Блузки для девочек стоят 4,5-5 тысяч тенге, юбки – 3-5 тысяч, брюки – 4,5-8 тысяч тенге. Цены на рубашки для мальчиков начинаются от 4 тысяч и доходят до 8 тысяч тенге. Спортивная одежда для девочек, привезённая из Китая, стоит от 10 тысяч тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

В этом году стоимость однотонной школьной формы достигает 15 тысяч тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Цены на обувь также различаются. Туфли для мальчиков стоят 7,5-13 тысяч тенге, обувь для девочек – 7-12 тысяч тенге. Кроссовки можно приобрести за 7-9,5 тысячи тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Сколько стоят канцелярские товары?

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Цены на необходимые для школы канцелярские товары следующие:

тетрадь на 12 листов – от 25 тенге;

ручка – 30-150 тенге;

альбом для рисования – 250-1500 тенге;

цветные карандаши – 500-2000 тенге;

клей – 200-450 тенге;

общая тетрадь – 100-400 тенге;

маркер – 1200-2200 тенге;

пластилин – 550-1800 тенге;

ластик – 100-350 тенге;

обложки для тетрадей – 600 тенге за 25 штук;

обложки для книг – 1000 тенге за 10 штук;

калькулятор – 800 тенге;

набор линеек – 100-600 тенге;

пенал – 500-3500 тенге;

циркуль – 350-2500 тенге;

картон – 350 тенге;

цветная бумага – 250 тенге;

дневник – 400-1500 тенге;

точилка – 50-450 тенге;

фломастеры – 1200-2500 тенге.

Набор «Балапан жазу» для первоклассников стоит 1500 тенге. В него входят принадлежности для занятий математикой и письмом. Атлас и контурная карта стоят 2000 тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

По словам менеджера рынка Тогжан Тойтебековой, перед началом учебного года спрос на канцелярские товары возрастает. Она отметила, что продавцы стараются предоставлять покупателям максимально возможные скидки.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Сколько родители планируют потратить на подготовку к школе?

Жительница столицы Галия Жусуп в этом году готовит к школе четверых детей. Один из её детей учится в начальных классах, другой – в старших.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

«Я готовлю к школе четверых детей. Один учится в начальных классах, другой – в старших. В этом году подготовка одного ребёнка к школе обойдётся как минимум в 80-100 тысяч тенге. В прошлом году я также потратила примерно такую сумму на каждого ребёнка. Например, только что купила одни брюки за 7 тысяч тенге. Сейчас покупаю остальные необходимые вещи», – рассказала она.

Подорожала ли подготовка к школе в этом году?

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

В прошлом году BAQ.KZ также сравнивал цены на школьные товары на этом рынке.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Если сравнивать цены этого года с прошлогодними, то, по словам продавцов, стоимость некоторых товаров выросла примерно на 20 тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Вместе с тем мониторинг Ranking.kz показывает, что цены на основные товары, необходимые для школы в Казахстане, изменились более заметно. В рамках исследования сравнивались цены в офлайн- и онлайн-магазинах, таких как «Детский мир», Flip и Sportmaster, а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Согласно результатам исследования, в сетевых магазинах стоимость полного школьного набора для девочки составляет от 78 до 207 тысяч тенге, а для мальчика – от 75 до 205 тысяч тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

На зарубежных маркетплейсах полный школьный набор для девочки стоит 97-211 тысяч тенге, а для мальчика – 110-251 тысячу тенге.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Анализ данных Бюро национальной статистики показывает, что темпы роста цен на школьную форму постепенно замедляются. В начале года индекс цен составлял 110%, а в июне снизился до 107%.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

В то же время детская обувь остаётся одной из категорий с наиболее высоким ростом цен. За последний год индекс цен в этом сегменте сохранялся на уровне 112-115%.

©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Рост цен наблюдается и на канцелярские товары. За последний год индекс цен на эту категорию колебался в пределах 103-107%, а в июне 2026 года составил 105%.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Ранее в материале BAQ.KZ также можно было сравнить расходы на подготовку к школе в прошлом году.