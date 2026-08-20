Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на рынке Астаны
Корреспонденты BAQ.KZ сравнили цены на школьную форму и учебные принадлежности на столичном рынке Big Шанхай, а также спросили родителей, сколько денег в этом году они планируют потратить на подготовку одного ребёнка к школе.
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В новом учебном году более 4,1 млн школьников будут обучаться в свыше 8 тысяч школ страны. Более 5 тысяч из них расположены в сельской местности. В этом году в первый класс пойдут 380 тысяч детей, а 227 тысяч учащихся перейдут в 11-й класс. Отметим, что в прошлом учебном году школу окончили более 230 тысяч выпускников.
В преддверии нового учебного года родители начали покупать школьную форму и необходимые учебные принадлежности. Корреспонденты BAQ.KZ посетили столичный рынок Big Шанхай и узнали цены на основные товары для школьников.
По словам продавцов на рынке, цены на школьные рюкзаки варьируются от 5 до 15 тысяч тенге. В некоторых торговых точках сумки можно приобрести за 4-8 тысяч тенге. Стоимость шопперов составляет от 1,5 до 5 тысяч тенге.
Цена школьной формы также зависит от вида товара. Блузки для девочек стоят 4,5-5 тысяч тенге, юбки – 3-5 тысяч, брюки – 4,5-8 тысяч тенге. Цены на рубашки для мальчиков начинаются от 4 тысяч и доходят до 8 тысяч тенге. Спортивная одежда для девочек, привезённая из Китая, стоит от 10 тысяч тенге.
В этом году стоимость однотонной школьной формы достигает 15 тысяч тенге.
Цены на обувь также различаются. Туфли для мальчиков стоят 7,5-13 тысяч тенге, обувь для девочек – 7-12 тысяч тенге. Кроссовки можно приобрести за 7-9,5 тысячи тенге.
Сколько стоят канцелярские товары?
Цены на необходимые для школы канцелярские товары следующие:
- тетрадь на 12 листов – от 25 тенге;
- ручка – 30-150 тенге;
- альбом для рисования – 250-1500 тенге;
- цветные карандаши – 500-2000 тенге;
- клей – 200-450 тенге;
- общая тетрадь – 100-400 тенге;
- маркер – 1200-2200 тенге;
- пластилин – 550-1800 тенге;
- ластик – 100-350 тенге;
- обложки для тетрадей – 600 тенге за 25 штук;
- обложки для книг – 1000 тенге за 10 штук;
- калькулятор – 800 тенге;
- набор линеек – 100-600 тенге;
- пенал – 500-3500 тенге;
- циркуль – 350-2500 тенге;
- картон – 350 тенге;
- цветная бумага – 250 тенге;
- дневник – 400-1500 тенге;
- точилка – 50-450 тенге;
- фломастеры – 1200-2500 тенге.
Набор «Балапан жазу» для первоклассников стоит 1500 тенге. В него входят принадлежности для занятий математикой и письмом. Атлас и контурная карта стоят 2000 тенге.
По словам менеджера рынка Тогжан Тойтебековой, перед началом учебного года спрос на канцелярские товары возрастает. Она отметила, что продавцы стараются предоставлять покупателям максимально возможные скидки.
Сколько родители планируют потратить на подготовку к школе?
Жительница столицы Галия Жусуп в этом году готовит к школе четверых детей. Один из её детей учится в начальных классах, другой – в старших.
«Я готовлю к школе четверых детей. Один учится в начальных классах, другой – в старших. В этом году подготовка одного ребёнка к школе обойдётся как минимум в 80-100 тысяч тенге. В прошлом году я также потратила примерно такую сумму на каждого ребёнка. Например, только что купила одни брюки за 7 тысяч тенге. Сейчас покупаю остальные необходимые вещи», – рассказала она.
Подорожала ли подготовка к школе в этом году?
В прошлом году BAQ.KZ также сравнивал цены на школьные товары на этом рынке.
Если сравнивать цены этого года с прошлогодними, то, по словам продавцов, стоимость некоторых товаров выросла примерно на 20 тенге.
Вместе с тем мониторинг Ranking.kz показывает, что цены на основные товары, необходимые для школы в Казахстане, изменились более заметно. В рамках исследования сравнивались цены в офлайн- и онлайн-магазинах, таких как «Детский мир», Flip и Sportmaster, а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.
Согласно результатам исследования, в сетевых магазинах стоимость полного школьного набора для девочки составляет от 78 до 207 тысяч тенге, а для мальчика – от 75 до 205 тысяч тенге.
На зарубежных маркетплейсах полный школьный набор для девочки стоит 97-211 тысяч тенге, а для мальчика – 110-251 тысячу тенге.
Анализ данных Бюро национальной статистики показывает, что темпы роста цен на школьную форму постепенно замедляются. В начале года индекс цен составлял 110%, а в июне снизился до 107%.
В то же время детская обувь остаётся одной из категорий с наиболее высоким ростом цен. За последний год индекс цен в этом сегменте сохранялся на уровне 112-115%.
Рост цен наблюдается и на канцелярские товары. За последний год индекс цен на эту категорию колебался в пределах 103-107%, а в июне 2026 года составил 105%.
Ранее в материале BAQ.KZ также можно было сравнить расходы на подготовку к школе в прошлом году.
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