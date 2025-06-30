Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на понедельник, 30 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Доллар США укрепился и торгуется на уровне 520,39 тенге, евро закрепился на отметке 609,58 тенге, китайский юань составляет 72,57 тенге, а российский рубль – 6,63 тенге.

Одновременно обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают свои котировки, реагируя на колебания спроса и предложения. В Алматы доллар можно купить в пределах 519–522 тенге, евро – от 607 до 609 тенге, рубль – от 6,5 до 6,6 тенге. В Астане диапазон по доллару шире — от 518 до 524 тенге, евро варьируется от 603 до 610 тенге, рубль — от 6,5 до 6,65 тенге. Шымкент также демонстрирует стабильные значения: доллар там предлагается по 519–522 тенге, евро – от 607 до 611 тенге, а рубль – в пределах 6,5–6,6 тенге.

Валютный рынок Казахстана сохраняет умеренную волатильность, и на фоне глобальных экономических тенденций обменные курсы остаются в предсказуемом диапазоне.