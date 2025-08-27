Сколько теряют на границе? В Казахстане подсчитали время выпуска товаров
Где быстрее проходят товар и сколько времени занимает контроль?
В период с 11 по 18 августа 2025 года в Казахстане проведено исследование среднего времени выпуска товаров на автомобильных пунктах пропуска, передает BAQ.KZ.
Расчёт проводился с момента въезда автотранспортного средства в зону пограничного и таможенного контроля до фактического выпуска товаров. В него включалось прохождение всех видов государственного контроля — пограничного, таможенного, транспортного, ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-карантинного и радиационного, а также время таможенного декларирования.
По результатам исследования среднее время выпуска товаров составило:
- "Нур Жолы" – 1 час 31 минута;
- "Алаколь" (Жетісу) – 42 минуты;
- "Конысбаева" – 1 час 30 минут;
- "Казыгурт" – 1 час 30 минут;
- "Атамекен" (Туркестанская область) – 1 час 30 минут;
- "Бахты" (Абайская область) – 1 час 17 минут;
- "Калжат" (Алматинская область) – 43 минуты;
- "Майкапшагай" (ВКО) – 1 час 08 минут;
- "Тажен" – 1 час 20 минут;
- "Темир баба" (Мангистауская область) – 1 час 15 минут.
Как отмечают в уполномоченных органах, результаты исследования позволят совершенствовать процедуры государственного контроля, повысить эффективность работы пунктов пропуска, упростить сервис для участников внешнеэкономической деятельности и способствовать развитию международной торговли.
