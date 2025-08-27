  • 27 Августа, 16:25

Сколько теряют на границе? В Казахстане подсчитали время выпуска товаров

Где быстрее проходят товар и сколько времени занимает контроль?

Сегодня, 15:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КГД Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
95
Фото: КГД

В период с 11 по 18 августа 2025 года в Казахстане проведено исследование среднего времени выпуска товаров на автомобильных пунктах пропуска, передает BAQ.KZ.

Расчёт проводился с момента въезда автотранспортного средства в зону пограничного и таможенного контроля до фактического выпуска товаров. В него включалось прохождение всех видов государственного контроля — пограничного, таможенного, транспортного, ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-карантинного и радиационного, а также время таможенного декларирования.

По результатам исследования среднее время выпуска товаров составило:

  • "Нур Жолы" – 1 час 31 минута;
  • "Алаколь" (Жетісу) – 42 минуты;
  • "Конысбаева" – 1 час 30 минут;
  • "Казыгурт" – 1 час 30 минут;
  • "Атамекен" (Туркестанская область) – 1 час 30 минут;
  • "Бахты" (Абайская область) – 1 час 17 минут;
  • "Калжат" (Алматинская область) – 43 минуты;
  • "Майкапшагай" (ВКО) – 1 час 08 минут;
  • "Тажен" – 1 час 20 минут;
  • "Темир баба" (Мангистауская область) – 1 час 15 минут.

Как отмечают в уполномоченных органах, результаты исследования позволят совершенствовать процедуры государственного контроля, повысить эффективность работы пунктов пропуска, упростить сервис для участников внешнеэкономической деятельности и способствовать развитию международной торговли.

Самое читаемое

Наверх