В рамках Kazakhstan Energy Week – 2025 и XVI Евразийского форума KAZENERGY на сессии "Нефть Казахстана: перспективы и новые ресурсы" председатель правления АО "Национальная геологическая служба" Ерлан Галиeв поделился данными о геологоразведочном потенциале страны и реальном состоянии нефтяных запасов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По последнему отчету за 2025 год доказанные запасы нефти в Казахстане составляют 4,3 миллиарда тонн. Запасы газа оцениваются в 1,7 триллиона кубических метров.

Основная часть ресурсов, от 73 до 74 процентов, сосредоточена в Атырауской области. Значительная доля также приходится на Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области.

В то же время доля Восточного Казахстана составляет всего 0,5 процента.

"Именно регионы с низкой долей — это будущее. Восточный Казахстан еще не полностью исследован, поэтому данный регион остается перспективным", — отметил Галиeв.

По его словам, 86% всех запасов Казахстана сосредоточены на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Это говорит о высокой зависимости нефтяной отрасли страны от этих трех крупных проектов.

"Пласты на этих месторождениях глубокие и давно изученные. Поэтому новые прорывы должны происходить на другом уровне и в других местах", — сказал он.

С 2021 года в Казахстане началась новая волна геологоразведочных работ. С 2022 года реализуются крупные региональные исследования.

"В прошлом году были завершены комплексные работы на восточной и западной частях Аральского бассейна", — сообщил Галиeв.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.