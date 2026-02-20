На подготовку казахстанского фигуриста и олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова к Играм Милан–Кортина 2026 было выделено 263,4 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

Финансирование обеспечивало полный цикл подготовки спортсмена и его команды специалистов, включая личного тренера, тренера-консультанта, главного тренера, массажиста, психолога и хореографов.

Из указанной суммы:

47 млн тенге направлено на проведение 19 учебно-тренировочных сборов (8 в Казахстане и 11 за рубежом);

16 млн тенге — на участие в пяти международных соревнованиях;

заработная плата спортсмена составила почти 34 млн тенге;

зарплата личного тренера — более 26 млн тенге, хореографа — около 23 млн тенге.

Дополнительно финансировались постановка соревновательных программ, изготовление костюмов и приобретение авторских прав. За высокие результаты на чемпионате мира и Азиатских играх спортсмен получил единовременные выплаты в размере почти 6,7 млн тенге, тренерский штаб — 1,5 млн тенге.

Государственная модель подготовки спортсменов предполагает всестороннее сопровождение — от тренировочного процесса до научно-медицинской и материальной поддержки, что позволяет казахстанским атлетам конкурировать на уровне мировой элиты.

В Минспорта отмечают, что в Казахстане развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта, а на Играх Милан–Кортина 2026 страна представлена в 10 дисциплинах. В рамках олимпийского цикла национальные команды провели 612 учебно-тренировочных сборов и приняли участие в 434 международных стартах. Для повышения качества подготовки были привлечены 13 иностранных специалистов мирового уровня.

Ранее вице-министр сообщил, что зарплата Михаила Шайдорова до Олимпиады составляла 1,5 млн тенге.

Напомним, 14 февраля Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх Milano Cortina 2026 в Италии. Он набрал 291,58 балла по сумме короткой и произвольной программ, опередив японцев Юму Кагияму (серебро) и Шуна Сато (бронза). Эта победа стала исторической — первой олимпийской золотой медалью Казахстана в фигурном катании.